Украина получила крупный транш от МВФ: на что пойдут деньги

Средства переданы согласно решению Совета директоров МВФ, принятому 28 июня

Украина получила транш от Международного валютного фонда в размере 2,2 млрд долларов. Средства выделены по программе на 2023-2027 годы на общую сумму 16 млрд долларов.

"Для их получения Украина проделала важную домашнюю работу и успешно прошла четвертый пересмотр программы — впервые в наших двусторонних отношениях с МВФ", — сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

Он также уточнил, на что пойдут выделенные МВФ деньги. По словам Шмыгаля, эти средства помогут правительству в финансировании критических расходов бюджета, социальных пособий, зарплат медиков и учителей.

Напомним, в марте 2023 года было одобрено соглашение МВФ с Украиной о программе EFF на 15,6 млрд долларов. Киев по этой программе получил уже пять траншей общим объемом около 7,6 млрд долларов. Украина рассчитывает, что в 2024 году МВФ выделит еще два транша по 1,1 млрд долларов (в октябре и декабре).

Тем временем, как сообщал "Телеграф", Украина вошла в топ стран с крупнейшей задолженностью перед Международным валютным фондом. Общая сумма кредитов перевалила за 9 миллиардов долларов.