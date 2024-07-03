Україна отримала великий транш від МВФ: на що підуть гроші

Кошти передані згідно з рішенням Ради директорів МВФ, прийнятим 28 червня

Україна отримала транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 2,2 млрд. доларів. Кошти виділено за програмою на 2023-2027 роки на загальну суму 16 млрд доларів.

"Для їх отримання Україна зробила важливу домашню роботу і успішно пройшла четвертий перегляд програми — вперше у наших двосторонніх відносинах з МВФ", — повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Він також уточнив, на що підуть виділені МВФ гроші. За словами Шмигаля, ці кошти допоможуть уряду у фінансуванні критичних видатків бюджету, соціальної допомоги, зарплат медиків та вчителів.

Нагадаємо, у березні 2023 року було схвалено угоду МВФ з Україною про програму EFF на 15,6 млрд доларів. Київ за цією програмою отримав уже п’ять траншів загальним обсягом близько 7,6 млрд доларів. Україна розраховує, що у 2024 році МВФ виділить ще два транші по 1,1 млрд доларів (у жовтні та грудні).

Тим часом, як повідомляв "Телеграф", Україна увійшла до топ країн із найбільшою заборгованістю перед Міжнародним валютним фондом. Загальна сума кредитів перевищила 9 мільярдів доларів.