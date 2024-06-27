Завышенные ожидания: политолог рассказал, возможен ли второй саммит мира и как оценивать заявления о переговорах с РФ

В мире, безусловно, есть запрос на мир

У украинского политического руководства есть несколько завышенные ожидания от Саммита мира, а общество вряд ли готово к переговорам с Россией, о которых в четверг, 27 июня, оговорился президент Зеленский.

Украинский политолог, историк и журналист Евгений Магда прокомментировал заявление президента Украины. Свое мнение высказал "Телеграфу".

"По моему мнению, это заявление является свидетельством несколько завышенных ожиданий украинского политического руководства от саммитов мира как формата и переоценки его собственной способности добиваться определенных сдвигов в этом направлении", — сказал Магда.

По его словам, очевидно, что сейчас в мире, на сегодняшний момент, безусловно, есть запрос на мир и этот запрос не только в Украине, он существует в ряде стран мира. Правда, не все страны могут учитывать украинские интересы.

"Я понимаю логику, что подписывая соглашения о безопасности президент говорит о перспективе мира. Однако, я думаю, что мы будем обманывать себя, если будем говорить о какой-то возможности очень быстро добиться успехов. И я далеко не уверен, что украинское общество станет на сегодняшний день готовым воспринимать перспективы переговоров с участием России", — сказал политолог.

По словам Магды, заявление Зеленского может быть элементом политической игры, однако если это реальное восприятие ситуации, то оно несколько наивно.

"Честно говоря, я не вижу на сегодняшний момент каких-либо возможностей для второго саммита мира. Собственно, первый саммит мира показал, что страны Запада и Глобального Юга на ситуацию смотрят по-разному. Почему Владимир Зеленский решил, что он сможет все уладить именно в такой способ, я, честно говоря, не знаю", — заключил Магда.

Напомним, ранее Телеграф рассказывал о том, что президент Зеленский подписал гарантии безопасности с ЕС и не только. Они дадут гарантии, что военная помощь и в дальнейшем будет предоставляться Киеву.