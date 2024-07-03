"Буквально випрошує": у Зеленського саркастично прокоментували пропозицію Орбана про припинення вогню

Угорський лідер попросив українського президента не стріляти по РФ та окупантах

Пропозиція прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо негайного припинення в односторонньому порядку вогню є "вкрай цікавою". Адже передбачається, що Росія ж може продовжувати завдавати ударів.

Саме так прокоментував ідею угорського чиновника радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. Пост з цього приводу він опублікував в своєму Telegram.

"Росія буквально випрошує через дивних посередників повернення неформального рішення про заборону… для України на оборонні удари. Щоб у тиші продовжувати підтягувати ресурси у прикордоння, готувати нові масштабні атаки, не втрачати засоби ППО й техніку…", — пояснив він.

Подоляк також завдав риторичне питання про те, як розуміти людей, що беруть участь у кампанії з примусу країни, на яку напали, до одностороннього припинення вогню "….невже ці пропозиції робляться всерйоз і невже вони приведуть до закінчення війни?", — написав він.

Нагадаємо, що 2 липня Орбан приїхав до Києва. Це сталося буквально наступного дня після того, як Угорщина почала головувати в Раді Євросоюзу. Головним пунктом візиту була зустріч із Зеленським. І це при тому, що кілька місяців тому Орбан казав, що "не бачить "тем для обговорення". Під час зустрічі з президентом прем’єр-міністра Угорщини просив українського президента погодитися на одностороннє припинення вогню, а вже потім проводити переговори про мир із РФ.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський розповів, коли буде готовий мирний план України та назвав ключові пункти.