"Украина не хочет затягивать войну": Зеленский сказал, когда могут начаться переговоры с Россией

Президент назвал сроки, когда могут начаться мирные переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией. Украинский лидер сказал, что готов вести диалог о том, чтобы закончить войну.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции с президентом Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе. По его словам, нужно наработать мирный план для второго саммита мира в ближайшее время.

"Украина не хочет затягивать войну, мы не хотим, чтобы она продолжалась годами. Мы должны положить план урегулирования на стол в течение нескольких месяцев", — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, что в России в последнее время буквально выпрашивают переговоры с Украиной. Не так давно президент РФ Владимир Путин заявил, что готов к диалогу "хоть завтра". При этом он назвал абсолютно абсурдные условия для этого. В частности, Путин требует от Украины вывести свои войска со всех регионов, где ведутся бои. При чем даже с тех территорий, который не были захвачены Россией или уже освобождены. При этом глава МИД России Сергей Лавров добавил, что на время переговоров атаки на фронте не прекратятся.

В Украине не исключают присутствия России на втором Саммите мира. По словам главы МИД Украины, именно эта встреча мировых лидеров и представителей РФ должна стать началом завершения войны. При этом он добавил, что никакие "альтернативные" формулы мира, кроме украинской, не рассматриваются. Особенно, если в них идет речь о сдаче территорий.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Еврокомиссии назвали условие для переговоров Украины с Россией. По словам Урсулы фон дер Ляйен, мирный диалог возможен только на основе устава ООН.