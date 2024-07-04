"У нас нет оружия": Зеленский рассказал о проблемах на фронте

Президент признался, что военная помощь задерживается, а 14 бригад остаются неукомплектованными оружием

Президент Украины Владимир Зеленский не считает ситуацию на фронте "патовой". По мнению главы государства ее можно охарактеризовать как "проблемную".

Он признал, что военная помощь задерживается, а 14 бригад остаются неукомплектованными оружием. Подробности Владимир Зеленский озвучил в интервью Bloomberg, которое опубликовали в четверг, 4 июля.

"Это не патовая ситуация, это проблемная ситуация. Пат — это безысходность, а проблему можно решить", — заявил глава государства.

Он рассказал, что сейчас Силы обороны Украины имеют 14 неукомплектованных оружием бригад. Так вышло потому, что обещанное Западом вооружение не поступает вовремя.

"У нас нет оружия, о котором уже голосовали (в Конгрессе США, — ред.), говорили, пакеты идут медленно. Мы благодарны Конгрессу за поддержку, но оно все должно прийти", — выразил надежду г-н Зеленский.

Он также отметил, что от оружия зависит и украинское контрнаступление. Глава государства подчеркнул, что пока сроков и графиков таких действий нет. Президент пояснил, что от решения об оружии до фактического поступления проходит очень много времени. Это "самая большая трагедия войны", подчеркнул Зеленский.

Ранее "Телеграф" писал, что Германия в июне пообещала передать Украине новый пакет военной помощи. В него войдут стрелковое оружие, в особенности снайперские винтовки, противотанковые средства и новые комплектующие для артиллерийских боеприпасов.