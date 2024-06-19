"Где санитары?": Безуглая возмутила украинцев своим поведением в Раде, в сети уже отреагировали (видео)

Пользователи сети поведение депутата не оценили

В среду, 19 июня, в сети появилось несколько видео, на которых народная депутат Марьяна Безуглая, хорошо известная украинцам своим умением попадать в различные скандалы, демонстрирует яркое нарушение норм дисциплины и элементарной депутатской этики. Дата записи неизвестна.

Видео запостили в паблике "Відсіч". На них нардепка Безуглая, очевидно специально, несколько раз влезает в кадр оператора, который в этот момент снимает выступление с трибуны других нардепов.

Такое веселье, во время заседаний Верховной Рады, не оценили пользователи сети. Украинцы возмущены поведением депутата.

Первым видео, на котором Безуглая заскакивает в кадр во время выступления своей коллеги Софии Фединой, поделилась на своей странице в Фейсбуке депутат Ирина Геращенко. Подписала коротко: атмосфера в ВР.

"Весело у вас там", — написал один из пользователей под видео.

"Грустно", — коротко ответила ему Ирина Геращенко.

Другие пользователи тоже не оценили поступок Безуглой. Все комментаторы возмущены поступком нардепки и намекают на разные диагнозы.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что нардепка Безуглая наехала на украинцев за фото с ремнями, в сети ей сразу ответили.