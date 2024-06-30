Безуглая подает на Сирского заявление в ГБР: нардеп назвала причину

Она также обнародовала "доказательства"

Народная депутат Марьяна Безугла решила не останавливаться на публичной критике главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Она подает на него заявление в Государственное бюро расследований.

Об этом она сообщила в Telegram. Безуглая обвинила главкома в препятствовании деятельности народного депутата.

"Подаю заявление в Государственное бюро расследований относительно нарушения Сырским, главнокомандующим ВС Украины, статьи 351 Уголовного кодекса Украины, а именно препятствование деятельности народного депутата Украины. "Невыполнение должностным лицом законных требований народного депутата Украины, депутата местного совета, создание искусственных препятствий в их работе, предоставление им заведомо ложной информации. Наказываются штрафом от одной тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или пробационным надзором на срок до трех лет, или ограничением свободы на тот же срок. Хватит лжи", — написала она.

Безуглая сообщила, что ее якобы запретили пропускать в подразделения ВСУ, которые находятся в прифронтовой зоне. Она также обнародовала фото якобы соответствующих распоряжений.

Напомним, что в конце мая Безуглая заявила, что Александр Сырский несколько месяцев уже не реагирует на ее обращение и игнорирует "критические проблемы". Она обвинила его в якобы "сокрытии правды, разрыве подразделений, ручном контроле, российской жестокости и выжигании всех конкурентов и креативных в армии". Также она гневно высказалась в адрес других военачальников.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Александр Сырский анонсировал нововведения в ВСУ. Такого в украинской армии еще не было.