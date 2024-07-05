Должны ли женщины носить военно-учетный документ? Юрист дала четкий ответ

Никто не может требовать этот документ от женщины

Военно-учетный документ – это официальный документ, подтверждающий учет гражданина в системе военного учета. Военнообязанные женщины не обязаны носить его с собой.

Об этом рассказала адвокат Дарья Тарасенко. Она добавила, что представителей ТЦК, полиции и Госпогранслужбы не могут требовать такой документ от женщины.

В статье 49 Закона Украины "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период" отмечено, что во время мобилизации уполномоченные представители ТЦК, полиции и Госпогранслужбы вправе потребовать военно-учетный документ у граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.

"Так как такая обязанность распространяется на лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, то у женщин нет обязанности носить с собой военно-учетный документ, а у представителей ТЦК и СП, полиции и ГНСУ нет права у женщин такой документ требовать", — отметила Дарья Тарасенко.

Ранее мы писали, сколько времени действителен электронный военно-учетный документ. Также "Телеграф" рассказывал, что будет, если не показать сотрудникам ТЦК учетный документ.