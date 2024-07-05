Чи мають жінки носити військово-обліковий документ? Юрист дала чітку відповідь

Ніхто не може вимагати цього документа від жінки

Військово-обліковий документ – це офіційний документ, що підтверджує облік громадянина у системі військового обліку. Військовозобов’язані жінки не повинні носити його із собою.

Про це розповіла адвокат Дар’я Тарасенко. Вона додала, що представників ТЦК, поліції та Держприкордонслужби не можуть вимагати такого документа від жінки.

У статті 49 Закону України "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період" зазначено, що під час мобілізації уповноважені представники ТЦК, поліції та Держприкордонслужби мають право вимагати військово-обліковий документ у громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

"Оскільки такий обов’язок поширюється на осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років, то у жінок немає обов’язку носити з собою військово-обліковий документ, а у представників ТЦК та СП, поліції та ДПСУ немає права у жінок такий документ вимагати", — зазначила Дар’я Тарасенко.

Раніше ми писали, скільки часу дійсний електронний військово-обліковий документ. Також "Телеграф" розповідав, що буде якщо не показати співробітникам ТЦК обліковий документ.