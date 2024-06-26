Душил и махал кулаками: на Волыни мужчина напал на сотрудника ТЦК, что ему грозит

Инцидент произошел в местном магазине

В Шацке Волынской области произошел инцидент, который может обернуться длительным сроком заключения для нападающего. Во вторник, 25 июня, военнообязанный гражданин совершил нападение на офицера группы оповещения Четвертого отдела района Ковельского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП).

Отмечается, что инцидент произошел в магазине во время проверки военно-учетных документов. Об этом сообщает Волынский областной ТЦК и СП.

"Обращаемся ко всем гражданам: махать кулаками нужно на востоке и юге Украины. Именно там враг атакует наше государство и пытается уничтожить наш народ. Для того чтобы вам не вручили повестку, стоит выбрать подразделение самому и получить туда рекомендательное письмо", — сообщили в центре.

В отношении нападающего возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 350 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет за нападение на должностное лицо при исполнении им служебных обязанностей.

"Все, кто нарушает закон, будут жестко наказаны. Пришло время брать ответственность и выполнить свой мужской долг", – подчеркивают в ведомстве.

Ситуация остается под контролем правоохранительных органов, проводящих дальнейшее расследование инцидента.

Ранее "Телеграф" писал, что в сети появилось видео, на котором, как утверждается, сотрудники Львовского ТЦК затолкали мужчину в бус. Вокруг этой истории разразился серьезный скандал, а в самом ТЦК тем временем уже прокомментировали ситуацию.