ТЦК мешает вести бизнес: в Карпатах местные заблокировали блокпост, в ВСУ отреагировали

В ВСУ не понимают, против чего именно протестовали жители Ворохты

В Ворохте Ивано-Франковской области, где местные жители напали на военных, убрали блокпост. При этом проверки документов сотрудниками ТЦК не будут прекращены.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Запад". Местные жители заявили, что военные отпугивают туристов.

Инцидент произошел сегодня, 4 июля. Жители города Ворохта в Ивано-Франковской области перекрыли дорогу и не давали сотрудникам ТЦК выполнять свою работу. По их словам, люди боятся проверок документов, поэтому перестали приезжать на отдых, из-за чего туристический поселок теряет доход. А в ОК "Запад" добавили, что местные напали на одного из военнослужащих, который нес службу на блокпосте и избили машину.

"Данный военнослужащий был ранен и воевал за "подобных лиц". Такое спасибо", — говорят в ОК.

В командовании добавили, что не понимают, против чего бунтовали местные жители — против своих же односельчан, которые защищают Украину от россиян, сотен тысяч других защитников или против Украины как страны в целом. Также они привели в пример деятельность партизан в Ворохте.

"Эти вопросы риторические. Не риторическим является один тезис: ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ и в дальнейшем будут проверять документы всех приезжающих. Точка. У нас идет война. И все мужчины на фронте или в отпуске с фронта. Вот те, кто в отпуске, могут спокойно приехать и отдохнуть. Никто их не трогает. Когда-то в Ворохте местные жители уходили в подполье, чтобы воевать с советами. Сейчас местные жители выступают против своего государства и защищают уклонистов. Позор", — говорят в ОК "Запад".

Также "Телеграф" рассказывал о том, что на блокпосте в Закарпатской области женщина подралась с военными. Она ехала с отдыха и не захотела стоять в очереди.