Зашел в автобус: в Ивано-Франковской области жестоко избили сотрудника ТЦК, что грозит нападавшему

Военный получил телесные повреждения средней тяжести

В Ивано-Франковской области мужчина избил сотрудника ТЦК. Теперь ему грозит большой срок.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. По её информации, данный инцидент произошел в марте 2024 года на одном из мобильных блокпостов Надворнянского района. Тогда военный, выполняя свои обязанности, остановил маршрутку с пассажирами и зашел внутрь с целью оповещения военнообязанных о мобилизационных мероприятиях.

Однако, в ходе этого процесса, между ним и 56-летним пассажиром возник конфликт, в ходе которого гражданский нанес своему оппоненту несколько ударов в область головы. В результате происшествия сотрудник ТЦК получил телесные повреждения средней тяжести.

В настоящий момент нападавшему уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Дело уже передано в суд и теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Волыни мужчина напал на сотрудника ТЦК. Инцидент произошел в магазине во время проверки военно-учетных документов.