Летние каникулы в Украине сокращают: какие города уже приняли решение

В некоторых городах тоже планируют перенести первый звонок

В Украине из-за сложной ситуации в энергетике могут перенести начало учебного года. В частности, в школах Львова обучение начнется уже с 19 августа.

Об этом сообщил львовский городской голова Андрей Садовый. Он отметил, что из-за чрезвычайно сложной ситуации с электроэнергией город готовится к разным сценариям.

"Чтобы гарантировать полноценный школьный учебный год, мы начнем его раньше — 19 августа. Такое решение принял Штаб подготовки города к зиме", — подчеркнул Садовый.

Он отметил, что в случае полного блэкаута все львовские школы станут круглосуточными пунктами несокрушимости, где львовяне смогут согреться и зарядить устройства. Если ситуация с электроэнергией зимой стабилизируется, школы будут работать в обычном режиме.

В то же время Садовый сообщил, что плановые зимние каникулы начнутся 21 декабря. По его словам, в случае ухудшения ситуации с электроэнергией – каникулы будут продлены, а в школах будут работать дежурные группы для детей, чьи родители не смогут оставить их дома.

Стоит отметить, что это не единственный город Украины, где уже перенесли начало учебного года. Так, школы города Новоднестровска Черновицкой области тоже начнут учебный год с 19 августа.

Кроме того, вопрос переноса учебного года на август рассматривается и в Черновцах. Мэр города Роман Кличук отметил, что, вероятно, обучение раньше начнется не во всех школах, а только в некоторых.

В свою очередь городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что первый звонок в школах города может состояться 1 или 15 августа. По его словам, это будет зависеть от того, какая ситуация будет в государстве.

Напомним, Министерство образования и науки Украины рекомендовало заведениям высшего образования и профессионального высшего образования начать 2024/2025 учебный год в первой половине августа 2024 года. В то же время министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что в школах не будут начинать учебный год раньше.