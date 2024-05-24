Студенты и школьники будут учиться летом? В МОН назвали причину

В зимний и самый сложный период учащимся планируют сделать большие каникулы, но есть один нюанс

Часть украинских учебных заведений в момент отключения электроэнергии будет переходить на смешанный режим, поэтому будет произведено смещение обучения. Таким образом, студенты, вероятно, смогут учиться с августа по июнь, но взамен получат большие зимние каникулы.

Об этом министр образования и науки Украины Оксен Лисовой ответил "Телеграфу" в интервью "Учебный год сместят на лето: министр образования о зарплатах учителей, новые графики обучения и свою отставку".

"Сейчас мы уже отправили на университеты рекомендательное письмо, чтобы обучение началось раньше – в августе. Чтобы сделать большие каникулы в зимний – самый сложный – период. Соответственно, и завершить обучение позже: в июне. По школам еще такое письмо не пошло, мы делаем некоторые расчеты", — сказал Лисовой.

Он подчеркнул, что смещение обучения будет, вероятнее всего, на теплый период. Вопрос обеспечения электроэнергией, по словам министра, это только часть проблемы, поскольку еще есть вопросы по отоплению.

"Мы должны и эту проблему решать. Поэтому два комплекса: генерация и смена графиков. Сейчас принимаем окончательное решение, но, скорее всего, будут смещены графики [обучения] по дню. То есть не только в контексте начала и завершения учебного года и каникулярных периодов, но и по дню", — пояснил Лисовой.

Это будет зависеть от того, посменно ли организовано обучение в школе, но такой комплекс мероприятий сейчас разрабатывается.

Напомним, подробнее узнать об отключениях света, защите энергосистемы и многом другом можно в интервью Владимира Кудрицкого для "Телеграфа": "Когда прекратят отключать свет и что нужно успеть до зимы — глава Укрэнерго ответил на главные вопросы".