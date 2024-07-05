Условия для ВСУ, "короткий путь к миру" и выборы: что сказали Путин и Орбан после встречи в Москве

Российский "лидер" высказался насчет войны в Украине и задел Запад

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве сделал ряд заявлений по войне в Украине. Сам российский "лидер" назвал переговоры "насыщенными" и высказался по их итогам.

Путин принял венгерского премьера в Кремле 5 июля. Встречу он начал с упоминания об ультиматуме для Киева.

По словам российского "президента", "разговор был откровенным и полезным в нынешней непростой геополитической ситуации". Он обсудил с Орбаном "достижение мира" и короткий путь к этому При этом венгерский премьер рассказал о недавних переговорах в Киеве.

Также в ходе встречи Виктор Орбан выступил с призывом остановить огонь, чтобы создать условия для переговоров по Украине.

"Киев не допускает мысль о прекращении огня, так как в этом случае исчезает предлог для продления режима военного положения", — заявил диктатор.

Ключевые фразы Путина

Москва настаивает на выводе ВСУ из четырёх новых регионов, есть и другие условия мира, они являются предметом рассмотрения в ходе возможной совместной работы;

Саму мысль о прекращении боевых действий Киев не допускает, потому что исчезает предлог для продолжения военного положения, а если придется отменить его — то придется проводить выборы;

Должно быть не перемирие или пауза для довооружения киевского режима, Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта;

Слышим о нежелании решать вопросы дипломатическим способом, а спонсоры Украины продолжают использовать Украину и народ страны в качестве тарана и жертвы;

Шансы победить на выборах для "утратившего легитимность" украинского руководства близки к нулю .

Отношения России и Евросоюза находятся в самой низкой точке.

Ключевые фразы Орбана

Главной задачей в предстоящие полгода нашего европейского председательства будет борьба за мир;

Европе нужен мир;

Позиции России и Украины по урегулированию конфликта очень далеки друг от друга;

Я хотел услышать и услышал мнение Путина по трем важным вопросам, что он думает о мирных инициативах, о прекращении огня и мирных переговорах, в какой последовательности их можно провести, и третье — видение Европы после войны.

Нужно сделать очень много шагов для того, чтобы приблизиться к завершению конфликта

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Евросоюзе уже прокомментировали визит Орбана в Москву.