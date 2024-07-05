Визит Орбана к Путину: в МИД Украины прокомментировали поездку и напомнили о главном принципе

Единственным реалистичным путем для восстановления справедливого мира остается Формула мира

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали визит венгерского премьера Виктора Орбана в Москву, который он совершил в пятницу, 5 июля. Заметили, что решение совершить эту поездку было принято венгерской стороной без согласования или координации с Украиной.

Официальный комментарий МИД был опубликован на сайте ведомства. При этом в министерстве отметили, что никаких договоренностей об Украине без участия нашего государства просто не может быть.

"Напоминаем, что для нашего государства принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" остается незыблемым и призываем все государства неукоснительно его соблюдать. Единственным реалистичным путем восстановления справедливого мира остается Формула мира", — говорится в сообщении.

"Как показал первый Глобальный саммит мира в Швейцарии, участие в котором приняла также Венгрия, более ста государств и международных организаций разделяют видение мира, основанное на уважении к территориальной целостности Украины и Устава ООН. Формат Саммита мира является ключевой площадкой для поиска путей восстановления справедливого мира".

При этом в министерстве отметили, что Украина остается настроена на дальнейшую работу по развитию двустороннего сотрудничества с Венгрией по результатам визита Виктора Орбана в Киев.

Напомним, ранее Телеграф сообщал о том, как в Европейском Союзе отреагировали на визит Орбана в Россию. По словам Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Джозефа Борреля, венгерский премьер не получал мандат ЕС на визит в Россию.

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