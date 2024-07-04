"Выдумка не имеет никаких оснований": в Укрэнерго опровергли фейк о "зональных отключениях"

Такие действия предпринимают, чтобы получить новую аудиторию

В четверг, 4 июля, в "Укрэнерго" предупредили о фейковых сообщениях в соцсетях. Речь идет о так называемых "зональных отключениях" электроэнергии для разных городов.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго". Компания заявила, что это очередное ИПСО и опубликовала соответствующее фото с надписью "Фейк".

В "Укрэнерго" заявили, что вымысел не имеет под собой никаких оснований, кроме попытки получить новых подписчиков на анонимные телеграмм-каналы, на которых не будет достоверной информации.

"Об вынужденных отключениях электроэнергии, вызванных исключительно ракетно-дроновыми атаками России, энергетики просят пользоваться информацией только из официальных источников. Это страницы "Укрэнерго", Минэнерго и облэнерго", — говорится в сообщении компании.

Напомним, в четверг, 4 июля, графики отключения света в Украине будут применяться в течение суток. Экстренных отключений пока не планируется.

Ранее Телеграф рассказывал о том, как будут выключать свет зимой в Украине. По словам энергетиков, есть традиционно два сценария — более позитивный и плохой.