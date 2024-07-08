Графики отключений отменили, но есть нюанс: будет ли свет в домах украинцев 8 июля

Снижение потребления утром после выходных и накопленный резерв в системе позволили уменьшить объем ограничений

В Украине 8 июля отключения света отменили до 14:00 для всех областей. Это связано с уменьшением потребления. Однако к вечеру ожидается увеличение объема потребления, потому будут применять четыре очереди отключений.

С 10:30 до 14:00 ограничения отменены для всех областей. С 19:00 до 22:00 прогнозируется ограничение объемом четырех очередей одновременно. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Сегодня утром, 8 июля, Диспетчерский центр "Укрэнерго" зафиксировал потребление ниже прогнозного уровня. Снижение потребления утром после выходных и накопленный резерв в системе позволили уменьшить объем ограничений", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с ростом потребления и температуры воздуха, ожидается увеличение объема ограничений. По прогнозу, с 19:00 до 22:00 облэнерго будут применять 4 очереди графиков отключений одновременно. В другие часы суток будут действовать три очереди.

В "Урэнерго" объяснили, как действуют отключения:

1 очередь графиков – 4 часа ограничений в сутки,

2 очереди – 8 часов ограничений в сутки,

3 очереди – 12 часов ограничений в сутки,

4 очереди – 16 часов ограничений в сутки.

Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

По техническим причинам: обесточены потребители в Волынской, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Сумской, Черниговской областях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцам рассказали, как будут отключать свет этой зимой. При самом плохом сценарии света может не быть по 18 часов.