Обыски вставляют палки в колеса украинской энергетической компании EDS Ukraine? В СБУ раскрыли детали

Компания пошла на вынужденный шаг

Группа EDS Ukraine откладывает инвестиции в новый завод из-за обысков на прошлой неделе и хочет перенести производство в Чехию. Компания планировала масштабные инвестиции в строительство нового цеха по производству трансформаторов и зарядных устройств для электромобилей большой мощности. При этом, продукцию намеревались продавать не только в Украине, но и в еврозоне, а в перспективе выйти на американский рынок.

Информация об этом была опубликована на странице компании в Facebook. В посте указали, что обыски проходили в офисах группы и в помещениях руководителей и сотрудников. Компания отмечает, что за свои 15 лет существования это первый случай обысков.

"Для сохранения тайны следствия не будем разглашать никаких деталей, но считаем – это давление на бизнес. Кстати, безосновательное, как свидетельствует наш опыт, соблюдение требований к выполняемым нами работам и вовлеченные в процесс адвокаты", – говорится в сообщении.

В компании рассказали, что первым этапом планировалось строительство цеха площадью 4 тыс. кв. м, и начаться оно должно было уже в следующем году. Через год после этого планировалось начать строительство второго цеха-близнеца также на 4 тыс. кв. м для расширения производства. Также общественности были приоткрыты некоторые цифры:

первый этап 1 500 000$ на капитальные здания и 2 500 000$ на оборудование.

второй этап: почти 4 000 000$ на оборудование и производственные площади.

общая сумма инвестиций: почти 8 000 000$ к 2026 году.

рабочие места: 160 работников с соответствующими налоговыми поступлениями.

окупаемость: 5 лет.

налогов: 40-45 млн. грн в год в дополнение к уже существующему объему в почти 70 млн по всей группе EDS Ukraine за 2023 год.

При этом для строительства уже многое было готово. Например, приобретен земельный участок, завершена девелоперская фаза и получены все необходимые разрешения на строительство, найдено финансирование первого этапа. Проектирование, как отмечается, уже было на последней стадии.

"Жмем на STOP в развитии данного инвестиционного проекта в Украине! Начали изучать возможность создания этого проекта в Еврозоне. Ведь, учитывая новые риски, перспектива инвестирования в Украине становится еще более рискованной. Это решение является вынужденным шагом, что может привести к потере рабочих мест и налоговым поступлениям для нашей страны. Однако группа продолжает свою деятельность, и мы стремимся обеспечить качественный продукт для украинских потребителей, хотя и теперь, возможно, с производственными мощностями за рубежом", — подытожили в EDS Ukraine.

Что рассказали в СБУ

"Телеграфу" удалось узнать, что на прошлой неделе сотрудники Управления СБУ в Днепропетровской области провели обыски у юридического лица из Днепра, специализирующегося на производстве и поставке электрооборудования.

По предварительным данным, руководство компании может быть причастно к незаконной торговле с Россией во время полномасштабного вторжения.

Все мероприятия проходили со строгим соблюдением законодательства и в рамках уголовного производства по статье 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Отмечается, что обыски у фигурантов никак не повлияли на работу самого предприятия и касались действий отдельных должностных лиц компании.

В целях полного и беспристрастного выяснения всех обстоятельств СБУ инициировала ряд дополнительных экспертиз. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июне текущего года в Киевскую городскую государственную администрацию пришли с обысками правоохранители.