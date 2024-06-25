Средняя пенсия 3000 пенсионеров – какую сумму наличных нашли при обыске у нардепа Тищенко

Наличными депутат хранил сотни тысяч долларов

В ходе вручения подозрения и обыска в доме народного депутата Украины Николая Тищенко Государственное бюро расследований опубликовало фото пачек наличных хранившихся у политика. Сумма денежных средств может быть эквивалентна средней пенсии нескольких тысяч пенсионеров или примерно 400 тысяч долларов.

Такую сумму назвали "Телеграфу" в одном из украинских банков, куда наше издание обратилось с просьбой оценить количество денег в пачках. Последнее оказалось непросто, так как свои средства политик предпочел держать минимум в двух валютах – долларах США и евро, да еще и разными купюрами.

"В долларах речь идет примерно о 150 тысячах. С евро немного сложнее, так как купюры расфасованы в пачки номиналом по 50 и 100 евро. Можно говорить примерно о 100-120 тысячах купюрами по 50 евро и около 100 тысяч по 100 евро. Всего таким образом получаются около 150 тысяч долларов и 200-220 тысячах евро или в среднем около 400 тысяч долларов", — сообщил "Телеграфу" на условиях анонимности один из украинских банкиров.

Сотрудники ГБР считают наличные Николая Тищенко

Отметим, что 400 тысяч долларов это примерно 16,2 млн грн или средняя пенсия примерно 2800 украинских пенсионеров, которая по данным ПФУ весной составляла около 5800 гривен.

Купюры по 50 и 100 евро пачками были найдены у Николая Тищенко

Напомним, причиной для открытия уголовного производства в рамках которого Николай Тищенко получил подозрение, стало незаконное лишение свободы и нанесение телесных повреждений военному в Днепре 20 июля.