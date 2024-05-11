Не только повестки: в Минобороны назвали перечень данных украинцев, которые будут в реестре "Оберіг"
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База автоматически наполняется из разных реестров
В Министерстве обороны Украины объяснили, какие данные человек будет видеть о себе в реестре "Оберіг", что фиксирует вручение повесток. Данные пользователя будут обновляться регулярно.
Ведь база "Оберіг" автоматически наполняется из разных реестров. Об этом рассказала в интервью DOU заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.
Какую информацию человек будет видеть о себе в "Оберігу":
- Фамилия, имя, отчество
- Вид учета/дата снятия
- Категория учета
- Дата рождения
- Отсрочка/бронирование/дата окончания
- Постановление ВЛК/дата ВЛК
- Звание
- Код и наименование военно-учетной специальности
- РНОКПП
- Уникальный номер в системе "Оберіг"
- ТЦК и СП, где состоит на учете
- Находится в розыске.
В Минобороны объяснили, если некоторые данные некорректны, человек сможет обратиться в службу поддержки для актуализации или для получения алгоритма для изменения этих данных.
В первую очередь речь идет о внесении изменений в контактные данные, поскольку это требование закона. В частности номер телефона, электронная почта и фактический адрес проживания.
Ранее "Телеграф" писал, что в Минобороны назвали точную дату запуска е-кабинета военнообязанного.