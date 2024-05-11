Не только повестки: в Минобороны назвали перечень данных украинцев, которые будут в реестре "Оберіг"

База автоматически наполняется из разных реестров

В Министерстве обороны Украины объяснили, какие данные человек будет видеть о себе в реестре "Оберіг", что фиксирует вручение повесток. Данные пользователя будут обновляться регулярно.

Ведь база "Оберіг" автоматически наполняется из разных реестров. Об этом рассказала в интервью DOU заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Какую информацию человек будет видеть о себе в "Оберігу":

Фамилия, имя, отчество

Вид учета/дата снятия

Категория учета

Дата рождения

Отсрочка/бронирование/дата окончания

Постановление ВЛК/дата ВЛК

Звание

Код и наименование военно-учетной специальности

РНОКПП

Уникальный номер в системе "Оберіг"

ТЦК и СП, где состоит на учете

Находится в розыске.

В Минобороны объяснили, если некоторые данные некорректны, человек сможет обратиться в службу поддержки для актуализации или для получения алгоритма для изменения этих данных.

В первую очередь речь идет о внесении изменений в контактные данные, поскольку это требование закона. В частности номер телефона, электронная почта и фактический адрес проживания.

Ранее "Телеграф" писал, что в Минобороны назвали точную дату запуска е-кабинета военнообязанного.