Укр

Не только повестки: в Минобороны назвали перечень данных украинцев, которые будут в реестре "Оберіг"

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
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Иллюстративное изображение Новость обновлена 11 мая 2024, 18:06
Иллюстративное изображение. Фото Фото Getty Images

База автоматически наполняется из разных реестров

В Министерстве обороны Украины объяснили, какие данные человек будет видеть о себе в реестре "Оберіг", что фиксирует вручение повесток. Данные пользователя будут обновляться регулярно.

Ведь база "Оберіг" автоматически наполняется из разных реестров. Об этом рассказала в интервью DOU заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Какую информацию человек будет видеть о себе в "Оберігу":

  • Фамилия, имя, отчество
  • Вид учета/дата снятия
  • Категория учета
  • Дата рождения
  • Отсрочка/бронирование/дата окончания
  • Постановление ВЛК/дата ВЛК
  • Звание
  • Код и наименование военно-учетной специальности
  • РНОКПП
  • Уникальный номер в системе "Оберіг"
  • ТЦК и СП, где состоит на учете
  • Находится в розыске.

В Минобороны объяснили, если некоторые данные некорректны, человек сможет обратиться в службу поддержки для актуализации или для получения алгоритма для изменения этих данных.

В первую очередь речь идет о внесении изменений в контактные данные, поскольку это требование закона. В частности номер телефона, электронная почта и фактический адрес проживания.

Ранее "Телеграф" писал, что в Минобороны назвали точную дату запуска е-кабинета военнообязанного.

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#Украина #Минобороны #Данные #Обериг