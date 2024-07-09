Чего Украине ждать от саммита НАТО: в Госдепе откровенно рассказали о планах и указали на важную вещь

Саммит стартует во вторник

На саммите НАТО, посвященном 75-летию Альянса, в Вашингтоне Украина не получит приглашение на вступление. Однако будет ряд важных для Киева шагов.

О том, что предполагает "мост к членству" Украины в НАТО, ждать ли новых решений по усилению украинской ПВО, и что еще будет в приоритете союзников во время встречи, в эксклюзивном интервью "Телеграфу", рассказал официальный представитель Государственного департамента США Дэниел Сайзек: Как НАТО будет готовить Украину для вступления в Альянс? Интервью с представителем Госдепа США

Он отметил, что саммит, который пройдет на этой неделе в Вашингтоне, является важной возможностью показать приоритеты Альянса. И один из его главных приоритетов — это поддержка Украины.

"Честно говоря, Украина не получит приглашения на вступление в НАТО на этом саммите. Это уже известно. Потому что Украине необходимо провести дальнейшие реформы в Вооруженных Силах. Но позиция США очень ясна — США видят место для Украины в НАТО в будущем. Еще раз лидеры НАТО подчеркнут, что Альянс собирается поддерживать Украину и работать с ней, чтобы подготовить к вступлению в Альянс», — отметил Сайзек.

Он добавил, что произойдет еще одно важное событие. Будет объявлено о создании в Германии нового Центра НАТО по координации поддержки Украины.

"Это важный шаг вперед в отношениях. Состоится встреча Совета НАТО-Украина на саммите. Это конкретные меры, которые показывают, что Альянс поддерживает Украину и будет продолжать эту поддержку. Также существуют соглашения по безопасности между Украиной и странами-членами НАТО ", — добавил представитель Госдепа.

По его словам, это индивидуальные соглашения между Украиной и странами-членами НАТО, в том числе США, Германией, Великобританией, Францией и другими. Это также важный показатель того, как НАТО поддерживает Украину, подчеркнул Сайзек.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что писали западные аналитики о "мосте" в членство в Альянсе, которое получит Украина на саммите НАТО в Вашингтоне.