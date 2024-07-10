За деньги от экономического бронирования можно будет купить 66 самолетов F-16, — нардеп

Бронирование сотрудников обычно указывает на намерение продолжать деятельность предприятия

Недавно предложенная модель экономического бронирования может принести в оборонный бюджет страны от 200 млрд грн в год. За такие деньги государство сможет приобрести, например, 66 самолетов F-16 или 500 тыс. снарядов 155-мм калибра.

Такое мнение высказал автор инициативы, депутат "Слуги народа" Дмитрий Наталуха. Подробностями он поделился с "Телеграфом" в интервью "У нас не стоит задача забронировать всех, — нардеп об экономическом бронировании, ФЛПах и ротации на фронте".

"Большие деньги, которые не позволят нам закрыть все потребности, но это деньги, на которые мы рассчитываем, не залезая в долги. То есть это не кредитные деньги. Это деньги, которые не зависят от того, с какой ноги встал Виктор Орбан, это деньги, которые не зависят от того, кто станет президентом США. Это наши внутренние украинские деньги от бизнеса, которому мы идем на встречу, предоставляя такую возможность, а от них требуем работать дальше», – пояснил нардеп.

Он также отметил, что бронирование сотрудников обычно указывает на намерение продолжать деятельность предприятия. Такие действия свидетельствуют о стратегическом мышлении и планах на будущее функционирование.

"И вы же понимаете психологию, если ты бронируешь сотрудников, то 90% что ты намерен работать дальше как предприятие, иначе зачем ты тратишь деньги", — сказал Наталуха.

Ранее "Телеграф" писал, что, по мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, введение экономического бронирования поможет Украине найти дополнительное финансирование Вооруженных Сил. И его можно создать не только для "богатых".

В то же время экономическое бронирование может помочь на фронте, ведь деньги из него уйдут в госбюджет. Однако этот вопрос имеет много подводных камней и требует жестких правил, чтобы общественное недовольство не росло еще больше.