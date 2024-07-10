За гроші від економічного бронювання можна буде купити 66 літаків F-16, - нардеп

Бронювання співробітників зазвичай вказує на намір продовжувати діяльність підприємства

Нещодавно запропонована оновлена модель економічного бронювання може принести в оборонний бюджет країни від 200 млрд грн на рік. За такі гроші держава зможе придбати, наприклад, 66 літаків F-16, або 500 тис. снарядів 155-мм калібру.

Таку думку висловив автор ініціативи, депутат "Слуги народу" Дмитро Наталуха. Подробицями він поділився з "Телеграфом" в інтерв'ю "У нас не стоїть задача забронювати всіх, — нардеп про економічне бронювання, ФОПів та ротацію на фронті".

"Великі гроші, які не дозволять нам закрити всі потреби, але це гроші, на які ми розраховуємо, не залазячи в борги. Тобто це не кредитні гроші. Це гроші, які не залежать від того, з якої ноги встав Віктор Орбан, це гроші, які не залежать від того, хто стане президентом США. Це наші внутрішні українські гроші від бізнесу, якому ми йдемо на зустріч, надаючи таку можливість, а від них вимагаємо працювати далі", — пояснив нардеп.

Він також зауважив, що бронювання співробітників зазвичай вказує на намір продовжувати діяльність підприємства. Такі дії свідчать про стратегічне мислення та плани на майбутнє функціонування.

"І ви ж розумієте психологію, якщо ти бронюєш співробітників, то 90% що ти маєш намір працювати далі як підприємство, бо інакше навіщо ти витрачаєш гроші", — сказав Наталуха.

Раніше "Телеграф" писав, що на думку радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, запровадження економічного бронювання допоможе Україні знайти додаткове фінансування Збройних Сил. І його можна створити не тільки для "багатих".

Водночас економічне бронювання може допомогти на фронті, адже гроші з нього підуть у держбюджет. Проте це питання має багато підводних каменів і потребує жорстких правил, аби суспільне невдоволення не зростало ще більше.