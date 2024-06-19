Бывший глава ГВС получил рекордную взятку: НАБУ расркыло схему

Фигурантам дела уже сообщили о подозрении

Детективы НАБУ и САП разоблачили схему легализации части неправомерной выгоды главой Государственной фискальной службы Украины. Он получил рекордную взятку — 21 млн евро.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ. Взятку дали за возмещение НДС компаниям агрохолдинга, и некоторым фигурантам дела уже сообщили о подозрении.

Взятка была получена уже экс-главой ГФСУ в 2015-2016 годах. По информации из открытых источников, ведомством тогда руководил Роман Насиров. По данным следствия, в период с декабря 2015 по март 2016 года близкое лицо главы ГФС помогло ему перевести часть неправомерной выгоды на счета подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова). Речь о 13 млн евро. В мае 2017-апреле 2018 годов это же лицо, которое владело группой строительных компаний, легализовало всю сумму полученной взятки — деньги были потрачены на покупку недостроенного жилищно-офисного комплекса с паркингом в центре Киева. Комплекс продолжили строить и в 2022-2023 годах получали дополнительные доходы.

В конце 2023 года НАБУ и САП добились, чтобы были арестованы 81 объект недвижимости и свыше 30 млн гривен, которые владелец группы стройкомпаний получил именно благодаря легализованной взятке. Другую часть суммы неправомерной выгоды (7,9 млн евро) легализовал советник чиновника — сумма находилась на счетах еще одной подконтрольной компании-нерезидента, которая была зарегистрирована также на Британских Вергинский Островах. Из этой суммы 5,5 млн евро он отмыл в январе 2017 года — заключил агентский договор. А в апреле – августе 2018 года он отмыл еще 2,8 млн евро в качестве оплаты по договорам купли-продажи.

Детективы уже сообщили о подозрении:

близкому лицу экс-главы ГФС (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ч. 3 ст. 209 УК Украины);

советнику экс-председателя ГФС (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства легализации последней части неправомерной выгоды в размере 5,5 млн долларов и устанавливают лиц, которые к этому причастны.

Напомним, что в октябре 2022 года Роман Насиров был взят под стражу по этому делу. Также была озвучена личность человека, который дал ему рекордную взятку — якобы бизнесмен Олег Бахматюк.

Также "Телеграф" рассказывал о том, какое дело о взятке больше всего поразило союзников Украины. Громкие коррупционные дела на 100% оказывают негативное влияние на внутреннее настроение государства.