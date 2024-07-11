Есть три модели экономического бронирования военнообязанных: в чем разница, объяснил нардеп

Первая модель имеет более или менее понятные эмоциональные последствия введения.

Вопрос экономического бронирования до сих пор не решен в Украине, однако сейчас предложены три модели. И одна из них не предусматривает выплаты дополнительных средств или налогов.

Об этом "Телеграфу" рассказал депутат "Слуги народа" Дмитрий Наталуха в материале "За 20 тысяч и ради ротаций на фронте. Нардеп ответил на главные вопросы об экономическом бронировании".

По его словам, сейчас есть три предложенных модели экономического бронирования военнообязанных.

"Первая модель - наша о 20 тыс. грн (специальный сбор, который ежемесячно предприниматель должен платить за бронирование работника — Ред.). Вторая – зарплата от 36 тыс. грн. Это модель, которая нарабатывалась экспертной группой под руководством бизнесмена Андрея Длигача вместе с Минэкономики и Офисом президента. Это альтернативная модель, она имеет свои плюсы и минусы, равно как и наша. Логика состоит в том, что автоматическое право на бронь имеют те сотрудники, у которых зарплата составляет по меньшей мере 36 336 грн», – говорит нардеп.

Он отмечает, что одна из задач второй модели — вывести зарплаты в конвертах из тени на свет, таким образом отбелить зарплатный рынок в Украине, и вывезти эти теневые деньги в реальный бюджет. То есть зафиксировать, что работающие в белую и прозрачно имеют право на бронь. Наталуха заметил, что именно эта модель не предусматривает дополнительных выплат и это ее безусловный плюс.

"Из недостатков, я бы сказал, что если 20 тыс. грн идут сбором напрямую в госбюджет, и сразу могут распределяться на спецфонд или ВСУ. Но если мы выбираем другой подход, то с этих 36 тыс. грн значительная часть налогов пойдет в местные бюджеты. Это хорошо, но трудно говорить, что это поможет аккумулировать деньги для войска», — добавляет депутат.

В то же время, он не может гарантировать точно, что вторая модель выведет теневые зарплаты в бюджет. Ведь не Наталуха автор идеи, но логика именно такая.

"Меня в этой модели смущают две вещи. Первое, это то, что не все эти деньги пойдут на центральный бюджет и соответственно на бюджет войска. Вторая проблема – это критерии зарплаты. Когда нас упрекают, что вы делите людей на бедных и богатых, то у нас очень простой ответ. Это не человек сам за себя платит 20 тыс. Бизнес платит за сотрудника. Поэтому у сотрудника зарплата может быть хоть 8 тыс. грн. Но если руководитель считает его критически важным по разным причинам, это нас не касается. Бизнес сам знает, кого бронировать. Это никак не влияет на материальное положение забронированного», – говорит нардеп.

По его словам, вторая модель совсем о другом. Она конкретно о человеке, имеющем зарплату выше средней. А вот третья модель имеет свои разительные отличия и считается гибридной.

"Она(третья модель — Ред. ) прежде всего отличается тем, что во второй модели не предусмотрена возможность бронирования для ФЛП. Третья модель – гибридная. И заключается она в том, что для юридических лиц, для компаний и предприятий действуют критерии зарплаты, а для ФЛПов действуют критерии военного сбора 20 тыс. То есть это попытка соединить эти две модели для того, чтобы как будто зарплаты отбелить, и заодно о ФЛПах не забыть, потому что мы имеем достаточно большое количество физических лиц-предпринимателей, которые генерируют большие прибыли. Просто вычеркивать их из этого уравнения — это недальновидно", — объясняет Наталуха.

Он также добавил, что авторами третьей модели есть инициативная группа, которая нарабатывала первую. Это сделано для того чтобы было несколько вариантов, а не стоял выбор только между первой и второй моделями.

Нардеп отметил, что он склоняется к первой модели, ведь она проработана достаточно глубоко и с точки зрения цифр, и с точки зрения дискуссий по Минобороне, Генеральному штабу, Минстратегу, Минэкономики. Первая модель имеет более или менее понятные эмоциональные последствия введения и то, как на них реагировать.

"Когда мне, например, кто-то закидывает сейчас, что зарплата в 36 тыс. грн для Украины слишком высокая, мне трудно подобрать аргументацию, потому что я понимаю, что человек прав. А когда мне скажут, что 20 тыс. грн – это слишком много, я могу сказать, что это не ваши 20 тыс. Это ваша компания должна найти эти деньги для того, чтобы забронировать вас. А компания, как правило, знает, как это сделать", — добавил депутат.

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