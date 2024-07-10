Военные понимают: нардеп рассказал, как объясняет им экономическое бронирование

Военные понимают для чего это делается

Идея экономического бронирования, законопроекты о котором уже есть в Верховной Раде, вызывает много споров, но даже военные понимают, что без него будет тяжело. Об этом заявил автор одного из законопроектов, депутат от партии "Слуга Народа" Дмитрий Наталуха.

Как он отметил в интервью "Телеграфу" — "За 20 тысяч и ради ротаций на фронте. Нардеп ответил на главные вопросы об экономическом бронировании", проблема в том, что есть риск "неоднозначного восприятия этой истории" (идей бронирования за деньги — ред.), но это "не совсем правда".

"Потому что те военные, с которыми я общаюсь, когда ты им начинаешь все объяснять, они говорят: окей, мы хотя бы понимаем, зачем вы это делаете, мы понимаем, что можно мобилизовать хоть 5 млн человек, но если не будет как их обеспечить, это все не будет иметь значения", — сказал Наталуха.

Он подчеркнул, что без работающей экономики фронту будет плохо.

Напомним, в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №11331 об экономическом бронировании от мобилизации. Документом предлагается, чтобы каждое предприятие, уплачивающее повышенный военный сбор в 20 тысяч грн в месяц за работника, получило возможность его забронировать.

Следует отметить и то, что в законопроекте об экономическом бронировании от мобилизации, зарегистрированном в парламенте, указана сумма в 20 тысяч гривен. Однако она дискуссионна. В этом законопроекте основная роль в определении процента забронированных возлагается на Кабинет Министров.

Кроме того, ранее "Телеграф" писал, что в Украине рассматривается возможность экономического бронирования для предпринимателей (ФЛП). Такие граждане будут получать бронь от мобилизации только при определенных условиях.

Инициатор законопроекта об экономическом бронировании и народный депутат от "слуги народа" Дмитрий Наталуха прогнозирует, что идея брони для бизнеса и ФЛП позволит некоторым военным получить ротацию.