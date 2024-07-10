Мужчины не могут путешествовать по Украине без разрешения ТЦК? Суд поставил точку в этом вопросе

В суде дали четкий ответ на вопросы передвижения мужчин по территории Украины

В Украине запрещено изменять место жительства военнообязанным мужчинам без разрешения руководителя уполномоченного ТЦК. Однако нет никакого запрета на передвижение по территории Украины, не учитывая отдельные приграничные зоны.

На это указал Шевченковский районный суд г. Черновцы в своем решении от 31 мая 2024 года по делу №727/4556/24, передает "Судебно-юридическая газета".

Обстоятельства дела следующие. Мужчина обратился в суд с иском против ТЦК, чтобы отменить постановление о привлечении к админответственности по ч. 2 ст.210-1 и по ч. 2 ст.210 КУоАП и наложению штрафа 4250 гривен. Известно, что 17 апреля текущего года мужчина уехал с места жительства без разрешения начальника ТЦК, в котором стоял на учете, а также отказался от получения направления и прохождения ВЛК. Ему предъявили нарушение ч. 4 ст.37 Закона "О воинской обязанности и военной службе".

Однако у мужчины другая версия. Он заявил, что в тот день его задержали неизвестные в военной форме и принудительно доставили в ТЦК, где содержали почти целый день. Но при этом протоколы о его задержании не составлялись. По словам мужчины, он не менял места жительства, а приехал в Черновицкую область на лечение и тому есть подтверждающее документы.

Однако в ТЦК продолжили настаивать, что в период военного времени запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего ТЦК (ч. 4, ст. 37 Закона №2232-XII). И именно потому, что у задержанного мужчины не было документа с разрешением на выезд, его и привлекли к ответственности.

Суд установил, что мужчина стоит на учете в ТЦК с 25.09.2015 и подлежит мобилизации, но находится в розыске с 3.03.2023 года (согласно данным системы "Оберіг").

Суд проанализировал Закон "О воинской обязанности и военной службе", Закон "О правовом режиме военного положения", Закон "О свободе передвижения и свободном выборе места жительства в Украине" и Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Во всех сказано только о запрете смены места жительства военнообязанного, но не о запрете передвижения по территории Украины.

Относительно привлечения истца к административной ответственности по ч.2 ст.210 КУоАП, то суд отметил, что у мужчины не было оснований отказываться от получения направления на ВЛК. Такие действия были расценены как попытка уклонения от исполнения своей воинской обязанности.

Итак, суд удовлетворил иск частично, отменил постановление ТЦК о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 210-1 КУоАП (о выезде на лечение без разрешения руководителя ТЦК). А размер штрафа изменил с 4250 грн на 1700 грн. В остальной части исковых требований отказал.

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