Как узнать, есть ли штраф от ТЦК за необновление данных: пошаговая инструкция

Узнать, наложил ли ТЦК штраф, можно в АСИП

После 16 июля все военнообязанные должны обновить свои военно-учетные данные. После истечения этого срока тем, кто не обновил данные грозят штрафы до 25 тысяч гривен и не только.

В Министерстве юстиции рассказали, как узнать открытое ли исполнительное производство из-за штрафа от ТЦК. Информацию об этом можно получить в Автоматизированной системе исполнительного производства (АСИП), не посещая орган государственной исполнительной службы.

"В случае, если ТЦК наложил своим постановлением штраф на уклоняющееся от воинского учета лицо и это лицо не спешит добровольно его уплатить, это может грозить арестом средств на счетах должника, последующим списанием средств с этих счетов, а также арестом имущества с целью его дальнейшей реализации", – предупредили в ведомстве.

В АСИП осуществляется регистрация исполнительных документов и фиксируются все исполнительные действия. Это — компьютерная программа, которая осуществляет сбор, хранение, учет, поиск, обобщение, предоставление сведений об исполнительном производстве, формирование Единого реестра должников и защиту от несанкционированного доступа. Поиск осуществляется по фамилии и имени по ссылке.

Чтобы узнать, открыто ли исполнительное производство и наложен ли штраф ТЦК, нужно указать:

фамилию, имя, отчество;

число, месяц, год рождения должника-физического лица и фамилию, имя, отчество (при его наличии) взыскателя – физического лица;

наименование, идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для юридического лица – должника и взыскателя;

номер исполнительного производства.

Читайте также материал "Телеграфа": Кто заплатит штраф 25 тысяч и что нужно успеть до 16 июля — ответы на главные вопросы о мобилизации