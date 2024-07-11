После 16 июня повестка с нарушениями может стать поводом для суда: юрист пояснил нюансы

Теперь за сроками отправления повестки нужно будет тщательно следить

В связи со вступлением в силу нового закона о мобилизации до 16 июля изменятся требования и к повесткам. Несоблюдение установленных сроков отправки повестки считается нарушением и может быть оспоренным в суде.

Об этом идет речь в материале "Телеграфа" "Повестки после 16 июля будут вручать по новым правилам — как идет мобилизация в Украине".

Новые требования к отправлению повестки прописано в Постановлении КМУ № 560 от 16 мая "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период". Там указывается, что почтовое отправление документа должно быть направлено не позднее следующего дня после ее подписи. Дата же явки в ТЦК не может быть ранее 14 дня после подписи повестки.

Например, подписанную 1 августа повестку "Укрпошта" должна направить по адресу не позднее 2 августа. При этом дата явки в ТЦК не может быть ранее 15 августа.

Если установленные правила не соблюдены, повестка считается направленной с нарушениями. Соответственно, наложенное за неявку по ней наказание можно оспорить в суде.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как будет выглядеть повестка после 16 июля. Также мы писали, чем грозит отказ от повестки и какая ответственность за это предусматривается.