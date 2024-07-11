Після 16 червня повістка із порушеннями може стати приводом для суду: юрист пояснив нюанси

Тепер за термінами відправлення повістки потрібно буде ретельно стежити

У зв’язку з набранням чинності новим законом про мобілізацію до 16 липня зміняться вимоги і до повісток. Недотримання встановлених строків відправки повістки вважається порушенням та може бути оскарженим у суді.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа" "Порядок денний після 16 липня вручатиме за новими правилами — як іде мобілізація в Україні".

Нові вимоги до відправлення порядку денного прописано у Постанові КМУ № 560 від 16 травня "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період". Там зазначається, що поштове відправлення документа має бути направлене не пізніше наступного дня після його підпису. Дата ж явки до ТЦК не може бути раніше 14 днів після підпису повістки.

Наприклад, підписаний 1 серпня порядок денний "Укрпошта" має направити на адресу не пізніше 2 серпня. При цьому дата явки до ТЦК не може бути раніше 15 серпня.

Якщо встановлених правил не дотримані, повістка вважається направленою з порушеннями. Відповідно, накладене за неявку щодо неї покарання можна оскаржити в суді.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядатиме повістка після 16 липня. Також ми писали, чим загрожує відмова від повістки та яка відповідальність за це передбачається.