Отказ от повестки: чем он грозит и какая ответственность предусматривается

Человек должен явиться в ТЦК в указанные в повестке строки

В Украине продолжает действовать обязательная мобилизация военнообязанных, в ходе которой работники территориальных центров комплектования (ТЦК) вручают повестки. За отказ от повестки человека могут притянуть к административной ответственности.

Об этом идет речь в материале "Телеграфа" "Кто заплатит штраф 25 тысяч и что нужно успеть до 16 июля — ответы на главные вопросы о мобилизации".

Отметим, что повестка — это официальный вызов военнообязанного ТЦК и СП с целью взятия на военный учет, прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе, уточнения персональных данных с данными "Оберіга". А для призыва на военную службу во время мобилизации человеку выдается боевая повестка. Человек должен в обязательном порядке явится в соответствующие органы в строки, указанные в повестке.

Если же гражданин отказывается брать повестку, составляется соответствующий акт, который отправляется в ТЦК. Этот документ является основанием для вынесения постановления о совершении правонарушения.

"Если при проверке документов лицо отказывается назвать себя или получить повестку, полицейский, входящий в состав группы оповещения, имеет право на административное задержание и доставку в ТЦК для наложения административного наказания и уточнения его военно-учетных данных", — отметил спикер Полтавского ТЦК и СП майора Роман Истомин.

Ранее мы рассказывали, что должен предъявить представитель ТЦК при вручении повестки. Также "Телеграф" писал, что повестки после 16 июля будут вручать по новым правилам.