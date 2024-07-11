Помогал вывозить награбленное украинское зерно: СБУ задержала капитана-иностранца и его судно (фото)

Мужчина является гражданином одной из стран Южного Кавказа

Служба безопасности задержала иностранное грузовое судно и его капитана, который помогал россиянам вывозить из оккупированного Крыма украденное украинское зерно. Задержание произошло в акватории Одесской области.

"Корабль ходил под флагом одной из стран Центральной Африки, а его экипаж выполнял заказы РФ на вывоз украинского зерна из временно оккупированного Крыма", — сообщили в СБУ.

Как установило расследование, в течение 2023-2024 годов судно забирало награбленную агропродукцию в морском порту Севастополя. Корабль транспортировал груз на Ближний Восток для продажи, средства получала Россия.

Капитан пытался скрыть работу на Россию, для чего периодически выключал GPS-трекер судна. Кроме этого он вносил ложные сведения в журнал маршрутов и стоянок. Так он помог РФ вывезти многотонные партии украинского зерна, похищенного из временно оккупированных регионов на юге Украины.

По данным следствия, этот мужчина является гражданином одной из стран Южного Кавказа. В составе экипажа корабля было еще 12 иностранцев.

На борту прошел обыск, были обнаружены документы, средства навигации и другие вещественные доказательства преступной деятельности. Капитан получил уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Капитану грозит до 5 лет лишения свободы. Его судно арестовано по решению суда и отбуксировано в Одесскую область.

Как рассказывал "Телеграф", ранее СБУ задержала мэра Мукачево и еще одного топ-чиновника региона. Их подозревают в крупной коррупции.