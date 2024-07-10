Хватит ли смелости у США разрешить бить по России своим оружием: Госдеп ведет обсуждение с Украиной

США будут адаптировать военную помощь

В США ведут переговоры с Украиной относительно разрешения на нанесение ударов по территории России американским оружием. Это могло бы позволить защитить украинскую территорию от российского воздушного террора.

Об этом рассказал заместитель помощника главы Государственного департамента США Кристофер Смит в комментарии изданию "Голос Америки". Он отметил, что США и в дальнейшем будут адаптировать военную помощь согласно оперативных и стратегических нужд Украины.

По словам чиновника, в Госдепе решительно осудили российские атаки против мирного населения, а государственный секретарь уже обнародовал заявление о том, что Россия совершила преступления против человечности.

"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь Украине противостоять этим угрозам либо в воздухе, либо ударить по ним там, где они возникают. В определенном смысле это соответствует нашей политике", — добавил Смит.

Чиновник добавил, что не станет анонсировать россиянам новые удары, однако работы по этому критическому вопросу продолжаются.

Как сообщалось ранее, в Госдепе США рассказали "Телеграфу", как отреагирует Вашингтон на обстрелы киевской больницы "Охматдет" и удары по другим гражданским объектам в Украине.