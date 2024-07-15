Один военный погиб: в Одесской области дезертиры напали на пограничников во время побега

Продолжаются неотложные следственные действия

В понедельник, 15 июля, стало известно, что четверо военнослужащих самовольно сбежали с полигона в Подольском районе. Они намеревались перейти через границу. Их выявили пограничники.

Во время задержания один из дезертиров начал сопротивляться. Пограничник открыл огонь на поражение и застрелил беглеца, сообщила "Думская" со ссылкой на источники.

В ГПСУ уже прокомментировали произошедшее. В ведомстве рассказали, когда дезертиров засекли, двое из них начали убегать. Во время погони за беглецами, один из них начал оказывать сопротивление пограничнику. Для сохранения своей жизни сотрудник ГПСУ был вынужден применить оружие.

Правоохранитель совершил предупредительные выстрелы и в направлении нападающего. Врачи скорой помощи, которых вызвали на место, зафиксировали смерть правонарушителя, а также факт телесных повреждений у военнослужащего.

"Информация, которая начала распространяться на отдельных ресурсах о том, что пограничник открыл стрельбу из пистолета вдогонку беглецу, не соответствует действительности", — уточнил спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

Продолжаются неотложные следственные действия. Военнослужащих не задерживали.

Полковник добавил, что, к сожалению, это уже не первый случай нападения на пограничный наряд нарушителями, в результате которых военнослужащие вынуждены применять оружие.

Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе дезертир поджег за деньги авто военной.