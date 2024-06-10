Дезертиров не будут наказывать? Какое условие предлагают в Раде

Уголовной ответственности можно будет избежать

В Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект, предлагающий условие, по которому не будут наказывать дезертиров. Если лицо, подозреваемое в дезертирстве, вернется на службу до окончания расследования, ответственности можно будет избежать.

На это обратил внимание адвокат Дмитрий Бузанов. Он также отметил, что законопроект зарегистрировала большая группа депутатов во главе с главой правоохранительного комитета Сергеем Йонушасом и Федором Вениславским.

"Если преступление совершено впервые и до окончания досудебного расследования, человек добровольно заявит следователю или прокурору о намерении вернуться в воинскую часть или место службы, его освободят от уголовной ответственности", — объясняет адвокат.

Дмитрий Бузанов отметил, что по состоянию на сегодняшний день открыто 19 тысяч уголовных производств за совершение военных уголовных правонарушений.

Напомним, что в Украине начали предоставлять осужденным гражданам первые разрешения на мобилизацию в ряды Вооруженных сил Украины. В частности Хмельницкий горрайонный суд разрешил 21 мая подписать контракт с армией двум осужденным, оказавшимся за решеткой в 2022 году. Отмечается, что для осужденных будет действовать условно-досрочное освобождение от наказания при прохождении ими военной службы.

Ранее "Телеграф" писал, что более 3000 заключенных подали заявления на получение условно-досрочного освобождения для того, чтобы участвовать в обороне Украины. Они готовы присоединиться к рядам ВСУ.