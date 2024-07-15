Аварийное освещение квартиры на время отключений: что это такое, как работает и сколько стоит

В доме может быть светло даже без электричества

В Украине продолжают действовать отключения света. Электричества порой может не быть до 12 часов. Люди вынуждены сидеть в потемках и при свете фонарей.

Однако технологии не стоят на месте. "Телеграф" решил поделиться со своими читателями важной находкой и и рассказать о том, как можно качественно осветить свою квартиру.

Чтобы свет в доме без подачи электроэнергии был ничуть не хуже, можно установить аккумуляторные лампы в люстры и светильники в доме. Они являются полноценной заменой основному освещению в ситуациях, когда нет доступа к постоянному источнику электроэнергии. Без подачи электроэнергии Led освещение аккумуляторного типа работает от аккумуляторов. А когда свет дома есть — питается от сети, как обычная лампа.

Стоит отметить, что у этого умного устройства все же есть свои минусы. Первые три часа она светит ярко. Далее происходит затухание. Свет исчезает через 8 часов без подзарядки.

При покупке стоит обратить внимание на то, к какому цоколю она подходит. Производитель указывает такие параметры.

Эта лампа подходит для использования в разных помещениях: жилых, рабочих, технических. Ее можно брать с собой на природу или использовать как аварийный источник света. Главное обеспечить конвекцию воздуха и избегать повышенной влажности и запыленности.

Цена у продавцов на умные лампы примерно одинаковая. За набор из трех штук придется заплатить около 650 грн.

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