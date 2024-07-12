Пока без плохих новостей: как будут выключать свет в Украине в субботу, рассказали в ДТЭК

В определенные часы есть высокая вероятность применения светло-серых зон

В субботу, 13 июля, в Украине в течение всех суток будут применять плановые графики отключений света. Они могут быть более жесткими рано утром и с вечера.

Об этом сообщили в ДТЭК. Отмечается, что ограничения будут касаться бытовых и промышленных потребителей.

"Киев, Киевская область, Одесщина, Донетчина, Днепропетровщина: высокая вероятность применения светло-серых зон отключений с 00:00 до 06:00 и с 19:00 до конца суток", — говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что в случае ухудшения ситуации в энергосистеме может происходить изменение в графиках отключений. Ограничительные меры не будут касаться критической инфраструктуры.

Заметим, что по всей территории Украины действуют три зоны отключения света:

Темно-серая зона – это время, когда света точно нет.

Светло-серая зона – отключения света возможны.

Белая зона – свет гарантированно есть.

Светло-серую зону выключают при значительном дефиците или при применении одновременно более 3 очередей отключений, которых в каждой области по 6.

Напомним, что в Украине скоро изменится ситуация с электроснабжением к лучшему. Это произойдет в конце следующей недели, когда полностью выйдут из ремонта генерирующие мощности, в том числе энергоблоки АЭС.

Ранее "Телеграф" писал, что в ДТЭК ответили на возмущение украинцев из-за несправедливых графиков.