Ситуация изменится в скором времени: когда в Украине будут меньше выключать свет

Ждать осталось недолго

В Украине продолжают применять плановые графики отключений света, однако уже ощутимое улучшение ожидается с конца следующей недели. И на это есть несколько причин.

Об этом сообщил и.о. Генерального директора АО "Украинские распределительные сети" Артем Мартынюк в эфире телемарафона. По его словам, именно с середины июля планируют выйти из ремонта генерирующие мощности.

"Улучшение мы ощутим уже в конце следующей недели. Ряд генерирующих мощностей должен выйти из ремонта. Есть положительная динамика", — говорит он.

Мартынюк также отметил, что уже с 15 июля будут выходить из ремонта энергоблоки атомных электростанций (АЭС). Но ощутимые изменения будут ближе к 20 числам июля.

В частности, на это повлияет и прогнозируемое завершение аномальной жары в Украине.

В то же время, напомним, бывшая советница министра энергетики Лана Зеркаль подчеркнула, что сейчас ситуация в энергосистеме очень непростая и она не может улучшиться очень быстро. Ведь практически необходимо выстроить новую систему. По ее словам, июль самый сложный месяц в энергетическом плане и улучшений следует ожидать по его завершению.

Однако через 10 дней ситуация должна улучшиться. Этому будет способствовать изменение температуры и выведение из ремонта блока АЭС.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцам рассказали о худшем сценарии отключений света.