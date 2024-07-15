Залишилося потерпіти ще трохи? Фахівець з енергетики розповів, коли скасують відключення

Обмежень стане менше, як тільки спаде шалена спека

Ситуація зі світлом в Україні залишається складною. Якщо не буде нових атак на інфраструктуру з боку російських окупантів та вчасно закінчиться ремонт на енергоблоках АЕС, то орієнтовно в кінці серпня — жовтні вже не буде відключень електроенергії.

Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Подробиці він озвучив в етері КИЇВ24.

"Моя оцінка виглядає так, що якщо погода дійсно покращиться, то мова йтиме про 8-10 годин забезпеченого постачання в Києві. А десь в кінці серпня – початку вересня обмежень може не бути взагалі", — розповів він.

Фахівець з енергетики додав, що без додаткових атак можливо навіть прожити початок осені без відключень.

"Якщо не буде додаткових атак, то за умови вчасно проведених ремонтів на АЕС, ми маємо шанси вересень-жовтень пожити без обмежень", — дав надію він.

Нагадаємо, що внаслідок російських обстрілів в енергосистемі України утворився великий дефіцит потужностей. Рекордна спека, яка триває в країні, також погіршила ситуацію з електроенергією. Тому в "Укренерго" вимушене застосовувати усі черги відключень та зменшувати навантаження на мережу.

За прогнозами енергетиків, ситуація може поліпшитися лише наприкінці липня та у серпні, коли спаде спека та частина енергообладнання вийде з ремонтів.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у ДТЕК виправдалися за посилення відключень у спеку.