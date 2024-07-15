Депутат партии Порошенко попался на переправке уклонистов за границу (фото)

Депутат хранил дома оружие

Журналист Виталий Глагола сообщает, что депутата Береговского городского совета задержали за переправку уклонистов в Евросоюз. По его данным, речь идет о депутате от партии "Европейская солидарность" Викторе Саенкове.

"Его задержали при получении $14 000 за помощь в организации преступления по статье 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины"", — написал Глагола в своем Telegram-канале.

Он добавил, что дома у задержанного прошли обыски. Во время них нашли гранату и ружье.

"Ранее ошибочно было указано, что речь идет о депутате Виталие Антипове. Мне известно, что он тоже фигурирует в уголовном производстве по переправке людей, но он успел скрыться за границу", — пишет Глагола.

Как сообщал "Телеграф", за 2023 и половину 2024 года больше всего уклонистов от воинской службы зафиксировано во Львовской области. В целом зарегистрировано 85,5 тысячи сообщений о Территориальных центров комплектования о розыске мужчин, которые уклоняются от службы. С начала полномасштабной войны ТЦК составили более 180 тыс. админпротоколов на нарушителей воинского учета и подали более 400 тыс. сообщений о розыске уклонистов.