Депутат партії Порошенка спіймався на переправленні ухилянтів за кордон (фото)

Депутат зберігав вдома зброю

Журналіст Віталій Глагола повідомляє, що депутата Берегівської міської ради затримали за переправленні ухилянтів до Євросоюзу. За його даними, йдеться про депутата від партії "Європейська солідарність" Віктора Саєнкова.

"Його затримали при отриманні $14 000 за допомогу в організації злочину за статтею 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України"", — написав Глагола у своєму Telegram-каналі.

Він додав, що вдома у затриманого пройшли обшуки. Під час них знайшли гранату та рушницю.

"Раніше помилково було зазначено, що йдеться про депутата Віталія Антипова. Мені відомо, що він теж фігурує у кримінальному провадженні з переправлення людей, але він встиг сховатися за кордон", — пише Глагола.

Як повідомляв "Телеграф", за 2023 та половину 2024 року найбільше ухилянтів від військової служби зафіксовано у Львівській області. Загалом зареєстровано 85,5 тисяч повідомлень про Територіальні центри комплектування про розшук чоловіків, які ухиляються від служби. З початку повномасштабної війни ТЦК склали понад 180 тис. адмінпротоколів на порушників військового обліку та подали понад 400 тис. повідомлень про розшук ухилянтів.