Что предлагает Орбан в своём мирном плане, который уже отправили лидерам ЕС
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Украина и Россия очень решительно настроены на борьбу
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после своего турне в Украину, РФ, Китай и США ознакомил ЕС с результатами "миротворческой миссии". Политик показал европейским лидерам "мирный план" по версии Будапешта.
Об этом в интервью венгерской проправительственной газете Magyar Nemzet заявил политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан. По его словам, "план Орбана сейчас лежит на столе каждого лидера ЕС".
"Премьер-министр в письменном виде проинформировал лидеров Европейского Совета об опыте переговоров, первой фазе миротворческой миссии и предложениях Венгрии. Если Европа хочет мира и хочет иметь решающее слово в урегулировании войны и прекращении кровопролития, изменение курса должно быть разработано и реализовано сейчас", — сообщил Балаж.
Он акцентировал внимание на том, что Украина и Россия очень решительно настроены на борьбу. Поэтому "без внешних посредников, к сожалению, нас ждут очень грубые разрушения в ближайшие месяцы".
Решающую роль в миротворческих усилиях могут сыграть США, Европа и Китай. Как посредник рассматривается еще и Турция.
"Дональд Трамп также предан миру, поэтому если он снова станет президентом США, он сам достигнет мира в короткие сроки. Однако европейцы и нынешняя американская администрация голосуют за продление войны", — пояснил собеседник издания.
Балаж Орбан также отметил, что в международной политике есть несколько игроков, с которыми следует вести переговоры и поощрять их совместные действия.
"Мирное" турне Виктора Орбана
Виктор Орбан посетил Украину 2 июля впервые за 12 лет. В Киеве он встретился с президентом Владимиром Зеленским. Венгерский политик предложил ему в одностороннем порядке "прекратить огонь" ради старта переговоров с Россией о мире. Он заявил, что мирные инициативы Киева "требуют много времени". Орбан попросил Зеленского поразмыслить над его предложением. В Офисе президента предложение венгерского политика отставили в сторону.
Сразу после Украины Орбан прибыл в Москву. Там он провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Венгерский лидер просил Кремль о прекращении огня и получил от президента РФ отказ. Путин в очередной раз напомнил свои условия мирного урегулирования, озвученные им перед швейцарской конференцией.
Следует отметить, что, согласно заявлению президента Совета ЕС Шарля Мишеля, Венгрия как председательствующая страна в Совете Европы с 1 июля не имеет мандата на переговоры от имени ЕС с Россией.
Через несколько дней венгерский премьер прибыл с визитом в Пекин, во время которого обсудил с Си Цзиньпином свой "мирный план". Дальше Орбан побывал у кандидата в президенты США Дональда Трампа.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киев приезжал главный конкурент Орбана.