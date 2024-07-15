Что предлагает Орбан в своём мирном плане, который уже отправили лидерам ЕС

Украина и Россия очень решительно настроены на борьбу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после своего турне в Украину, РФ, Китай и США ознакомил ЕС с результатами "миротворческой миссии". Политик показал европейским лидерам "мирный план" по версии Будапешта.

Об этом в интервью венгерской проправительственной газете Magyar Nemzet заявил политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан. По его словам, "план Орбана сейчас лежит на столе каждого лидера ЕС".

"Премьер-министр в письменном виде проинформировал лидеров Европейского Совета об опыте переговоров, первой фазе миротворческой миссии и предложениях Венгрии. Если Европа хочет мира и хочет иметь решающее слово в урегулировании войны и прекращении кровопролития, изменение курса должно быть разработано и реализовано сейчас", — сообщил Балаж.

Он акцентировал внимание на том, что Украина и Россия очень решительно настроены на борьбу. Поэтому "без внешних посредников, к сожалению, нас ждут очень грубые разрушения в ближайшие месяцы".

Решающую роль в миротворческих усилиях могут сыграть США, Европа и Китай. Как посредник рассматривается еще и Турция.

"Дональд Трамп также предан миру, поэтому если он снова станет президентом США, он сам достигнет мира в короткие сроки. Однако европейцы и нынешняя американская администрация голосуют за продление войны", — пояснил собеседник издания.

Балаж Орбан также отметил, что в международной политике есть несколько игроков, с которыми следует вести переговоры и поощрять их совместные действия.

"Мирное" турне Виктора Орбана

Виктор Орбан посетил Украину 2 июля впервые за 12 лет. В Киеве он встретился с президентом Владимиром Зеленским. Венгерский политик предложил ему в одностороннем порядке "прекратить огонь" ради старта переговоров с Россией о мире. Он заявил, что мирные инициативы Киева "требуют много времени". Орбан попросил Зеленского поразмыслить над его предложением. В Офисе президента предложение венгерского политика отставили в сторону.

Сразу после Украины Орбан прибыл в Москву. Там он провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Венгерский лидер просил Кремль о прекращении огня и получил от президента РФ отказ. Путин в очередной раз напомнил свои условия мирного урегулирования, озвученные им перед швейцарской конференцией.

Следует отметить, что, согласно заявлению президента Совета ЕС Шарля Мишеля, Венгрия как председательствующая страна в Совете Европы с 1 июля не имеет мандата на переговоры от имени ЕС с Россией.

Через несколько дней венгерский премьер прибыл с визитом в Пекин, во время которого обсудил с Си Цзиньпином свой "мирный план". Дальше Орбан побывал у кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киев приезжал главный конкурент Орбана.