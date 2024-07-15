Що пропонує Орбан у своєму мирному плані, який уже надіслали лідерам ЄС

Україна та Росія дуже рішуче налаштовані на боротьбу

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після свого турне в Україну, РФ, Китай та США ознайомив ЄС із результатами "миротворчої місії". Політик показав європейським лідерам "мирний план" за версією Будапешта.

Про це в інтерв’ю угорській проурядовій газеті Magyar Nemzet заявив політичний директор прем’єр-міністра Угорщини Балаж Орбан. За його словами, план Орбана зараз лежить на столі кожного лідера ЄС.

"Прем’єр-міністр письмово проінформував лідерів Європейської Ради про досвід переговорів, першу фазу миротворчої місії та пропозиції Угорщини. Якщо Європа хоче миру і хоче мати вирішальне слово у врегулюванні війни та припиненні кровопролиття, зміна курсу має бути розроблена та реалізована зараз ", — повідомив Балаж.

Він наголосив на тому, що Україна та Росія дуже рішуче налаштовані на боротьбу. Тому "без зовнішніх посередників, на жаль, на нас чекають дуже грубі руйнування в найближчі місяці".

Вирішальну роль у миротворчих зусиллях можуть відіграти США, Європа та Китай. Як посередник розглядається ще й Туреччина.

"Дональд Трамп також відданий миру, тому якщо він знову стане президентом США, він сам досягне миру за короткий термін. Однак європейці і нинішня американська адміністрація голосують за продовження війни", — пояснив співрозмовник видання.

Балаж Орбан також зазначив, що у міжнародній політиці є кілька гравців, з якими слід вести переговори та заохочувати їхні спільні дії.

"Мирне" турне Віктора Орбана

Віктор Орбан відвідав Україну 2 липня вперше за 12 років. У Києві він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. Угорський політик запропонував йому в односторонньому порядку "припинити вогонь" заради старту переговорів із Росією щодо миру. Він заявив, що мирні ініціативи Києва "вимагають багато часу". Орбан попросив Зеленського поміркувати над його пропозицією. В Офісі президента пропозицію угорського політика відставили убік.

Одразу після України Орбан прибув до Москви. Там він провів переговори із російським диктатором Володимиром Путіним. Угорський лідер просив Кремль про припинення вогню та отримав від президента РФ відмову. Путін укотре нагадав свої умови мирного врегулювання, озвучені ним перед швейцарською конференцією.

Слід зазначити, що, згідно із заявою президента Ради ЄС Шарля Мішеля, Угорщина як головуюча країна у Раді Європи з 1 липня не має мандату на переговори від імені ЄС із Росією.

За кілька днів угорський прем’єр прибув із візитом до Пекіна, під час якого обговорив із Сі Цзіньпіном свій "мирний план". Далі Орбан побував у кандидата у президенти США Дональда Трампа.

Раніше "Телеграф" писав, що до Києва приїжджав головний конкурент Орбана.