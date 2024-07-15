Депутат от партии Порошенко переправлял уклонистов, будучи в базе "Миротворца"

Ему уже избрали меру пресечения

Задержанный за переправку уклониство в Евросоюз депутат от партии "Европейская солидарность" Виктор Саенков из Берегово Закарпатской области имеет венгерское гражданство. Информация об этом содержится в базе сайта "Миротворец".

Там отмечается, что депутат Береговского городского совета Саенков имеет паспорт Венгрии серии BD 8276218. Документ был выдан на имя Szajenkov Viktor.

Как сообщил в своем Telegram-канале журналист Виталий Глагола, Саенков наладил схему переправки мужчин призывного возраста. По его словам, после нахождения "клиентов" депутат координировал их дальнейшие действия.

"В частности, предоставлял указания по поселению мужчин в гостиницу на территории Берегово и сообщал о времени и способе будущей переправки. На заранее согласованном месте граждан ожидал трансфер и отвозил в приграничные территории. Стоимость таких "услуг" составляла 7000 долларов США с человека", — отметил журналист.

По его информации, депутат был задержан при получении 14 тысяч долларов США. Это – оплата за переправку двух граждан, которую фигурант организовал накануне.

Глагола также сообщил, что суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести 908 тысяч гривен залога. Прокуратура просила залог в размере почти 3 миллионов гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Закарпатской области вдоль реки Тиса, в которой нередко вылавливают утопленников, установили фортификацию в виде заграждения с колючей проволокой. Поскольку уклонисты довольно часто пытаются переплыть эту реку, чтобы убежать за границу, но в конце концов тонут, решили сделать выход к ней практически невозможным.