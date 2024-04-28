Пытались бежать из Украины? В Тисе снова нашли тела мужчин (фото, видео)

В этой реке уже обнаружили более 20 тел беглецов

В субботу, 27 апреля, в Закарпатской области в реке Тиса обнаружили тела двух мужчин. Такую "находку" сделали во время патрулирования украино-румынской границы пограничники отдела "Тячев" Мукачевского отряда.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. К месту происшествия вызвали спасателей ГСЧС и сотрудников полиции.

В ГПСУ сообщили, что из-за высоких порогов и сильного течения завершить спасательную операцию и достать из воды тела утопленников удалось только к утру. В настоящее время личности погибших устанавливаются.

По данным пограничников, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на участке Мукачевского пограничного отряда уже обнаружили тела 24 человек, пытавшихся преодолеть Тису. В ГПСУ отметили, что, несмотря на снижение уровня воды в Тисе, переплывать ее крайне опасно, особенно в темное время суток. Острые камни, корневища и остатки деревьев, стремительное и холодное течение могут нанести вред жизни и здоровью.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что вдоль реки Тиса на Закарпатье установлено ограждение с колючей проволокой. Вероятно, оно рассчитано на то, чтобы помешать уклоняющимся от мобилизации пытаться вплавь пересечь границу с Румынией. Такие попытки часто оканчиваются трагически.