Штрафы, арест счетов и повестки по почте: что изменится для мужчин после 16 июля

Электронных повесток не будет

До 16 июля все военнообязанные должны обновить свои данные, и на адрес проживания им с 17 июля представители территориального центра комплектования (ТЦК) будут вправе отправлять повестки по почте. Если же это не было сделано, тогда повестка будет приходить на место регистрации.

Заметим, что она будет считаться врученной даже если гражданин не получил ее на руки или отказался подписывать. Тем не менее, электронные повестки пока не действуют и их не будут посылать через приложения "Дія" или "Резерв+".

Если военнообязанный после вручения повестки по почте или на улице не пришел в ТЦК, его объявляют в розыск. Соответствующий статус появляется в электронном реестре "Оберег".

В то же время граждане, не обновившие данные и не вставшие на военный учет до 17 июля, могут получить штраф на сумму от 17 тысяч до 25,5 тысяч гривен. Соответствующие полномочия от ТЦК можно будет обжаловать в суде.

Заметим, что оплата штрафа не освобождает человека от обязанности явиться в ТЦК и обновить военно-учетные данные. В таком случае законом не определены четкие сроки, однако повторное не обновление данных приведет к очередному штрафу в таких же размерах.

С 17 июля на улицах может увеличиться патрулей, имеющих право задерживать нарушителей и доставлять их в ТЦК.

Если гражданин не оплатит штраф, тогда через исполнительную службу могут быть заблокированы банковские счета и наложен арест на имущество. В то же время, согласно закону "Об исполнительном производстве", если общая сумма штрафа не превышает 160 тысяч гривен, арест жилья или земельного участка не производится. Однако исполнительная служба может арестовать другое имущество в соответствии с размером штрафа.

Отметим, что эти же "санкции" касаются военнообязанных, не обновивших персональные данные до 17 июля за границей. Кроме того, из-за отсутствия актуальных данных в электронном военно-учетном документе для них будут действовать консульские ограничения. В частности, они не смогут получить новые паспорта или продлить действие старых, получить или выйти из гражданства, стать на консульский учет, жениться, зарегистрировать ребенка.

Ранее "Телеграф" писал, что в ТЦК рассказали, будет ли патрульных на улицах больше после 16 июля.