Будут ли автоматические штрафы за необновление данных в ТЦК? В Минобороны дали четкий ответ

Минимальный штраф составляет 17 тысяч гривен

Во вторник, 16 июля, истекает двухмесячный срок для обновления гражданами своих военно-учетных данных. После этого лицам, не выполнившим требования закона, грозят штрафы.

Об этом рассказал директор Департамента кадровой политики Министерства обороны Украины Марк Андрусяк. Он объяснил, будут ли автоматически всем выписаны штрафы за несвоевременное обновление данных.

По словам Андрусяка, законами Украины и другими нормативно правовыми актами не предусмотрена процедура автоматического наложения штрафов. Также он отметил, что согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях предусмотрено наложение штрафов за выявленные административные правонарушения в течение трех месяцев с момента выявления этого правонарушения и до одного года с момента его совершения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро попасть в ТЦК, чтобы обойти очередь. Она предусматривает запись на три дня вперед с даты регистрации. На одно и то же время могут записаться до трех человек. А также мы писали, кто может получить повестку в июле.