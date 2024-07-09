На чем ездит Петр Порошенко: от дешевой Skoda до премиальных внедорожников (фото)

Пятый Президент Украины является ценителем люксовых Mercedes-Benz и не только

Когда речь заходит об автомобилях украинских политиков, многие вспоминают роскошную коллекцию Виктора Януковича, ставшую символом роскоши и расточительности. Однако автопарк другого экспрезидента, Петра Порошенко, хотя и более скромный, тоже достоин внимания.

Гаражная коллекция Порошенко оценивается в несколько сотен тысяч долларов, что для богатой семьи Порошенко не является чем-то чрезвычайным. Этот факт лишь подчеркивает статус семьи, которая давно известна своим состоянием. "Телеграф" решил рассказать о нем подробнее.

Авто пятого Президента Украины Петра Порошенко

Во время президентства Порошенко пользовался бронированным Mercedes-Benz S600 Guard предыдущего поколения W221. Этот автомобиль – воплощение безопасности и комфорта, способный защитить пассажиров от стрелкового оружия и взрывов. В президентском автопарке находилось несколько таких автомобилей с идентичными номерами, вероятно, из соображений безопасности.

В личном использовании Порошенко, согласно декларации 2017 года, был BMW 750 Li xDrive 2011 года выпуска. Этот роскошный седан оснащен мощным двигателем и полным приводом, что обеспечивает комфорт и динамику на самом высоком уровне.

Range Rover того же 2011 года – это премиальный внедорожник, сочетающий в себе роскошь и непревзойденные внедорожные возможности. Этот автомобиль идеально подходит как для официальных мероприятий, так и отдыха на природе. Также семья Порошенко владела Mercedes Vito 2010 года – практичный минивэн, который может использоваться для семейных путешествий или перевозки небольших грузов.

Honda CMX 1100D

Со временем коллекция Порошенко обновлялась. В декларации за 2023 год есть мотоцикл Honda CMX 1100D. Он стоит около 13 тысяч долларов в Украине.

Mercedes-Benz S 500L 4Matic 2015 года – это более новая версия представительского седана, оснащенная полным приводом для лучшей управляемости и безопасности.

Volvo S90 2.0 T8 Inscription 2021 года – современный гибридный седан, сочетающий в себе шведскую роскошь, инновационные технологии и экологичность. Машина не из дешевых — сейчас в Украине ее можно приобрести около 70 тысяч долларов.

На сына Алексея зарегистрирован Mercedes-Benz S 500L 4Matic 2014 года выпуска – еще один представитель премиального сегмента. Сейчас такой автомобиль стоит от 50 до 60 тысяч долларов в Украине.

Также ранее сообщалось, что в автопарке Порошенко есть Jaguar XF 4,2 2008 года выпуска и катер Bayliner 185. Но подтверждений пока нет.

Напомним, ранее Телеграф писал об автомобилях, на которых ездил Кучма. Здесь есть и Mercedes за 500 тысяч долларов, и бронированный лимузин с советскими ковриками.